Blaulicht

09:05 Uhr | 22.06.2020

3 Insassen gerettet

Feuerwehr löscht Autobrand auf der A7

Heute Nacht hat die Feuerwehr einen Autobrand auf der A7 an der Ausfahrt Schnelsen gelöscht. Während der Lösch - und Bergungsmaßnahmen sperrte die Polizei den Schleswiger Damm. Der Wagen soll während der Fahrt plötzlich angefangen haben zu brennen, die drei Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Brandursache soll mutmaßlich ein technischer Defekt am Wagen sein. Er wurde durch das Feuer völlig zerstört.