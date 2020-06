Sport

17:36 Uhr | 21.06.2020

St. Pauli gelingt Klassenerhalt

Niederlage in Heidenheim: HSV verspielt Relegationsrang

Der HSV hat am Sonntag sein Auswärtsspiel gegen den direkten Aufstiegskonkurrenten Heidenheim mit 1:2 verloren. Damit rutschen die Rothosen auf Rang vier ab und haben nun ganz schlechte Karten im Rennen um den Aufstieg. Am letzten Spieltag am kommenden Sonnabend können es die Spieler von Trainer Dieter Hecking gegen Sandhausen nicht mehr aus eigener Kraft in die Relegation schaffen. Alles hängt davon ab, wie die heute siegreichen Heidenheimer im Spiel gegen Meister Bielefeld abschneiden. Dem HSV droht damit erneut Tabellenrang vier und der Verbleib in Liga 2. Derweil hat St. Pauli mit einem 1:1 Unentschieden gegen Regensburg letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigt.