Gesellschaft

15:33 Uhr | 21.06.2020

Bündnis fordert Aufnahme von Geflüchteteten

Demos und Flanierende: Viel los in der Innenstadt

Am Sonnabend haben erneut zahlreiche Demonstrationen in der Innenstadt stattgefunden. Im Vergleich zu den vergangenen Wochenenden waren diese aber deutlich weniger besucht. Dies viel besonders im Kontrast zu den dichten Menschenmengen in den Einkaufspassagen auf. Zur Corona-Auflagen-kritischen „Mahnwache für das Grundgesetz“ fanden sich nach Polizeiangaben in der Spitze rund 200 Personen ein, hierfür waren ursprünglich 750 Menschen zugelassen. Am Flaggenplatz am Jungfernstieg demonstrierte anlässlich des Weltflüchtlingstages ein Bündnis aus unter anderem der Hamburger „Seebrücke“. Die Teilnehmer forderten ein sofortiges Ende des Flüchtlingslager in Moria und die Aufnahme von Geflüchteten. Eine vor dem Rathaus angemeldete Black Lives Matter-Kundgebung wurde von der Veranstalterin kurzfristig abgesagt. Trotz dessen fanden sich vereinzelte Personen ein, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen.