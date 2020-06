Blaulicht

17:26 Uhr | 20.06.2020

Mutmaßlicher Gewalttäter

SEK nimmt Mann in Neuwiedenthal fest

Am Freitagabend hat das SEK der Polizei Hamburg einen 23-jährigen Mann in einer Wohnung in Neuwiedenthal festgenommen. Die mutmaßliche Ex-Freundin des Mannes hatte Anzeige wegen Körperverletzung, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung gegen ihn erstattet. Da er gewalttätig und im Besitz mehrerer Messer gewesen sein soll, stürmten die Spezialeinsatzkräfte die Wohnung. Der Mann wurde widerstandslos festgenommen und abgeführt.