13:22 Uhr | 20.06.2020

Privater Empfang trotz Corona-Auflagen

Feier-Vorwürfe: Grote reagiert auf Kritik

Wie das Hamburger Abendblatt zuerst berichtete hat Innensenator Andy Grote zu einem „größeren privaten Treffen“ in einem Restaurant in der Hafen City geladen. Das Treffen fand am Mittwochabend vergangener Woche nach seiner Bestätigung als Senator statt. Fraglich ist, ob es sich um eine Feier handelte und Grote damit gegen die Corona-Auflagen verstoßen hat. So beruft sich das Abendblatt auf mehrere unbekannte Quellen nach denen mehr als 30 oder sogar 50 Menschen geladen waren. Ein Sprecher der Innenbehörde betonte am Freitagabend, dass keine Party stattgefunden habe, sondern ein lockeres Zusammentreffen, das eher den Charakter eines Stehempfangs hatte. Über den gesamten Abend hinweg sollen in Summe rund 30 Personen zu unterschiedlichen Zeiten vor Ort gewesen sein. Aufgrund der Fluktuation seien jedoch regelmäßig nur rund 15 Personen gleichzeitig in der Räumlichkeit gewesen. Auch der Rahmen sei bewusst so gewählt worden, dass alle geltenden Bestimmungen eingehalten werden konnten. Senat