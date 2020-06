Politik

20:20 Uhr | 19.06.2020

Hat Grote mit Feier gegen Corona-Auflagen verstoßen?

Vorwürfe gegen Innensenator

Laut einem Bericht des Hamburger Abendblattes soll Innensenator Andy Grote zu einem „größeren privaten Treffen“ in einem Restaurant in der Hafen City geladen haben. Das Treffen soll am Mittwochabend vergangener Woche nach seiner Bestätigung als Senator stattgefunden haben. Fraglich ist, ob Grote damit gegen die Corona-Auflagen verstoßen hat. So beruft sich das Abendblatt auf mehrere unbekannte Quellen nach denen mehr als 30 oder sogar 50 Menschen geladen waren. Dem entgegnete ein Sprecher der Innenbehörde am Freitagabend: „Die anonym verbreiteten Gerüchten sind unwahr. Eine Party hat nicht stattgefunden. An dem betreffenden Datum fand ein lockeres Zusammentreffen, das eher den Charakter eines Stehempfangs hatte, im anliegenden Bereich eines Gastronomiebetriebes statt. Die großzügigen räumlichen Verhältnisse und ein mitgenutzter Außenbereich hat in Verbindung mit der reduzierten Personenzahl die Einhaltung der Abstandsregeln zu jedem Zeitpunkt ermöglicht. Es waren keine Senatsmitglieder anwesend." Laut aktueller Coronaverordnung der Stadt Hamburg sind Feiern untersagt. Dort heißt es „Die Veranstaltung von Feierlichkeiten in Wohnungen oder anderen nicht-öffentlichen Orten ist untersagt, soweit sie nachstehend nicht gesondert gestattet ist“.