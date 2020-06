Stadtgespraech

17:50 Uhr | 19.06.2020

Bezahlbarer Wohnraum in der HafenCity

Quartier der Generationen

Viele Träumen davon mitten in der Stadt und direkt an der Elbe zu leben. Für die meisten Hamburger ist das allerdings nicht finanzierbar. Ein Bauprojekt in der HafenCity wird Studenten, Familien und Senioren genau das, nämlich einen bezahlbaren Wohnraum, ermöglichen. Das Quartier der Generationen feiert heute Richtfest.