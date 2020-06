Gesellschaft

17:47 Uhr | 19.06.2020

Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof

Mehrere Filialen müssen schließen

Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat heute mitgeteilt, dass insgesamt 62 der bundesweit 172 Filialen schließen müssen. 6000 Beschäftigte seien betroffen. Wie eine Sprecherin der Gewerkschaft Ver.di bestätigte, sollen hier in Hamburg von sieben Kaufhäusern drei erhalten bleiben. Konkret wären das: das Karstadt-Haus in der Mönckebergstraße so wie die Filialen in Eimsbüttel und Harburg. Seit Jahren steckt die Warenhauskette in der Krise, die pandemiebedingte Schließung habe die Situation nun weiter verschärft.