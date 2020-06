Blaulicht

17:46 Uhr | 19.06.2020

Täter erbeutet Goldschmuck

Überfall auf Juwelier

In der Bramfelder Chaussee ist am Freitagvormittag ein Juwelier überfallen worden. Nach Angaben der Polizei soll dabei der Inhaber des Geschäftes leicht am Kopf verletzt worden sein. Der Täter ist auf der Flucht, eine erste Fahndung der Polizei mit Personenspürhund lief erfolglos. Der Mann soll den Verkäufer mit einer Waffe bedroht und Goldschmuck erbeutet haben. Anschließend konnte er fliehen. Der Täter ist laut Polizei 1,80 groß, 30 Jahre alt, hat eine normale Figur und ein südländisches Erscheinungsbild. Zur Tatzeit hat er eine blaue Jeans, einen schwarzen Kapuzenpullover und einen Mundschutz getragen. Für den Einsatz musste unter anderem die Bramfelder Chaussee gesperrt werden.