Wirtschaft

11:44 Uhr | 19.06.2020

Zahl der Übernachtungen in Hamburg sinkt stark

Wegen Corona: Tourismus im April eingebrochen

Die Gäste- und Übernachtungszahlen in Hamburg sind im April stark eingebrochen. So sank die Zahl der Übernachtungen laut Statistikamt im Vergleich zum Vorjahr um 94,1 Prozent. Auch die Anzahl der Gäste sank um 96,8 Prozent. Hintergrund ist das Beherbergungsverbot für private Gäste aufgrund der Corona-Pandemie, das für den gesamten Monat galt. Seit Mitte Mai dürfen Hotels in Hamburg unter strengen Hygiene-Auflagen wieder öffnen.