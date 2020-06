Stadtgespraech

17:59 Uhr | 18.06.2020

Verbot bis mindestens 31. Oktober verlängert

Großveranstaltungen droht das Aus

Während die Schulen in ganz Deutschland nach den Sommerferien wieder in den Regelbetrieb starten sollen, entschieden sich die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern für einen vorsichtigeren Kurs beim Thema Veranstaltungen. So sollen Großveranstaltungen weiterhin bis Ende Oktober verboten bleiben. Viele Events sind in Hamburg sowieso schon ersatzlos abgesagt worden, einige andere Veranstalter hoffen aber immer noch und arbeiten an neuen Konzepten.