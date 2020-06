Stadtgespraech

17:35 Uhr | 18.06.2020

Neugestaltung des Diebsteich-Areals

Stadt plant neues Regionalligastadion

Im Zuge des geplanten Fernbahnhofes am Diebsteich soll Fußball-Regionalligist Altona 93 an der Waidmannstraße ein neues Stadion bekommen. Der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen sowie der Club unterzeichneten eine Absichtserklärung, nach der das Stadion auf dem ehemaligen ThyssenKrupp-Gelände bis 2026 entstehen soll. Bereits 2007 hatte der Verein sein ursprüngliches Traditionsstadion in der Ottenser Griegstraße wegen der anstehenden hohen Sanierungskosten an zwei Wohnungsbau-Unternehmen verkauft.