Wirtschaft

16:30 Uhr | 18.06.2020

Langsamer wachsender Containerumschlag

"Es gibt keine verlässliche Prognose!"

Der Containerumschlag im Hamburger Hafen könnte in den kommenden Jahren wesentlich langsamer wachsen, als zunächst erwartet. Das geht aus einer neuen Prognose im Auftrag der Hafenverwaltung HPA hervor. Wie NDR und Abendblatt übereinstimmend berichten, wird für den Containerumschlag ein Wachstum auf etwa 13 Millionen Standardcontainer bis 2035 prognostiziert. In einer früheren Prognose war man von rund 25 Millionen TEU bis Mitte der 20er Jahren ausgegangen. Die Auswirkungen der Coronakrise sind in der neuen Prognose noch nicht enthalten. Die Wirtschaftsbehörde sieht daher derzeit von einer Veröffentlichung des Gutachtens ab. Die Basisauswirkung der Krise könne nicht hinreichend abgeschätzt werden, heißt es. Im vergangenen Jahr sind im Hafen rund 9 Millionen TEU umgeschlagen worden.