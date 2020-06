Verkehr

13:28 Uhr | 18.06.2020

Hamburg auf Platz 3

Gute Note für Hamburger Busbahnhof ZOB

Der Zentrale Omnibusbahnhof in Hamburg zählt bundesweit zu den drei besten Fernbusterminals. Das geht aus einem bundesweiten ADAC-Test hervor. Die Anlage in der Adenauerallee am Hauptbahnhof bekam die Note „gut“ und landete von insgesamt elf getesteten Fernbusterminals auf dem dritten Platz und ist damit allerdings um einen Platz abgerutscht. Während der Hamburger ZOB in den Kategorien Komfort und Sicherheit punkten kann, gibt es beim Angebot für Menschen mit Beeinträchtigung noch weiteren Ausbaubedarf. Nur Stuttgart und Hannover landen mit den Plätzen Eins und Zwei vor der Hansestadt.