Gesellschaft

12:00 Uhr | 18.06.2020

Mit eingeschränktem Regelbetrieb

Hamburger Kitas für alle Kinder geöffnet

In Hamburg dürfen ab heute wieder alle Kinder mit Betreuungsanspruch die Kita besuchen. Es gelte jedoch für alle ein eingeschränkter Regelbetrieb. Dieser sieht eine Betreuung von 20 Stunden pro Woche an möglichst drei Wochentagen vor. Während der Betreuungszeit gelten weiterhin die bekannten Hygienevorschriften und Schutzmaßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Zudem sollen Kinder möglichst nur in festen Gruppen durch feste Teams betreut werden, um im Falle einer Infektion mögliche Ansteckungsketten nachvollziehen zu können.