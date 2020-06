Stadtgespraech

20:44 Uhr | 17.06.2020

Schulbehörde gab grünes Licht

Zeugnisfeier trotz Corona-Beschränkungen

Gerade für Hamburgs Schüler in den Abschlussklassen wurde die Corona-Krise zu einer Zeit der Ungewissheit. Wochenlang kein Unterricht, lange stand nicht einmal fest ob die Prüfungen überhaupt stattfinden können. Allen Widrigkeiten zum trotz werden bis zum 24. Juni rund 16.000 Absolventen die allgemeinbildenenden Schulen in Hamburg verlassen. Gute Nachrichten aus der Schulbehörde am Dienstag: Trotz der Corona-Beschränkungen dürfen auch die Abschlussfeiern stattfinden.