Kunst und Kultur

16:11 Uhr | 17.06.2020

Lillis Veranstaltungshighlights für diese Woche

Citykompass: Das geht ab in unserer Stadt!

In dieser Woche könnt ihr euch freuen auf das Airbeat One Festival Car Edition, auf die Ausstellung „Untold Stories“ von Peter Lindbergh und eine exklusive Backstage-Führung bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, dann schickt uns eine Mail an [email protected] oder kommentiert unseren Kompass bei Facebook. Wir wünschen euch viel Glück!