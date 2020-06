Blaulicht

12:42 Uhr | 17.06.2020

Stark alkoholisierter Fahrer kracht in Gegenverkehr

Schwerer Unfall in der Stresemannstraße

Bei einem Unfall in der Stresemannstraße ist in der vergangenen Nacht ein 52-jähriger Mann schwer verletzt worden. Noch am Unfallort musste er längere Zeit vom Rettungsdienst behandelt werden, bevor er schließlich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Laut Hamburger Polizei war ein stark alkoholisierter Peugeot-Fahrer offenbar mit seinem Wagen in den Gegenverkehr gekracht und dort mit dem Mercedes des Verletzten kollidiert. Der 21-jährige Fahrer des Peugeots wurde leicht verletzt. Die Stresemannstraße musste für die Dauer des Rettungseinsatzes gesperrt werden.