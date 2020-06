Blaulicht

12:21 Uhr | 17.06.2020

Alte Putzlappen sorgen für lauten Knall

HafenCity: Verpuffung auf Ponton

Auf einem Ponton der HPA nahe des Maritimen Museums hat ein Verpuffung gestern Abend für einen Einsatz der Hamburger Feuerwehr gesorgt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben in Öl getränkte Putzlappen, die in dem Ponton über Jahre möglicherweise nach Bauarbeiten vergessen worden waren, zu der Verpuffung geführt. Diese entwickelte so viel Druck, dass sie ein Loch in die obere Betonschicht des Anlegers riss. Verletzt wurde niemand. Der Ponton wurde von der HPA vorerst gesperrt.