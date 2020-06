Sport

19:11 Uhr | 16.06.2020

So erklärt Luhukay die Kritik an Veerman

FC St. Pauli vor Partie gegen Hannover 96

Der FC St. Pauli will morgen gegen Hannover 96 den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Nach dem 2:1 gegen Erzgebirge Aue am Wochenende waren aber nicht die drei Punkte im Abstiegskampf das Hauptthema bei den Kiezkickern. Trainer Jos Luhukay hatte seinen Stürmer Henk Veerman beim Gang in die Halbzeitpause lautstark kritisiert - für alle Fernsehzuschauer gut hörbar über die Außenmikrofone. Der Grund: Veerman hätte sich nicht vehement genug dafür eingesetzt einen fälligen Strafstoß auszuführen. Bei der heutigen Pressekonferenz erklärte Luhukay die Hintergründe seiner Kritik. Anpfiff bei Hannover 96 ist morgen um 18:30 Uhr.