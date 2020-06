Stadtgespraech

17:49 Uhr | 16.06.2020

Senat warnt: Keine städtische Kampagne

Falsche Plakate in der Stadt

In der Stadt tauchen derzeit Plakate auf, beispielsweise am Schwanenwik, die nach offiziellen Hinweisen der Stadt aussehen. Hier werden Männer dazu aufgefordert, nicht oberkörperfrei herumzulaufen. Andere Plakate deklarieren bereits die autofreie Stadt. Der Senat warnt jetzt: Dabei handelt es sich nicht um städtische Kampagnen. Das LKA ginge dem nun nach. Nicht nur Markenrechte würden verletzt, auch gehe durch solche Plakate das Vertrauen in städtische Kampagnen verloren.