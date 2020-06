Kunst und Kultur

13:45 Uhr | 16.06.2020

Heckentheater im Stadtpark

Zusätzliche Open-Air-Vorstellungen angekündigt

Das Junge SchauSpielhaus hat heute zusätzliche Open-Air-Vorstellungen im Stadtpark angekündigt. Auch am 20. und 21. Juni will das Ensemble die Stücke „Ein Schaf fürs Leben“ und „Nichts. Was im Leben wichtig ist“ im Heckentheater spielen. „Ein Schaf fürs Leben“, ein Stück für Kinder ab 5 Jahren werde an beiden Tagen zusätzlich zu der Vorstellung um 16.00 Uhr auch um 14.00 Uhr gespielt, so das Schauspielhaus.