Blaulicht

13:41 Uhr | 16.06.2020

Autounfall in Tonndorf

Ein Verletzter durch Abbiegeunfall

Bei einem Abbiegeunfall in Tonndorf ist heute Vormittag eine Person leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Hamburger Polizei hatte der Fahrer eines PKWs beim Linksabbiegen ein anderes Auto übersehen, das aus der anderen Fahrtrichtung kam. Dabei wurde der Fahrer des geradeaus fahrenden Autos durch den ausgelösten Airbag am Arm verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung musste vorübergehend gesperrt werden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.