Blaulicht

13:18 Uhr | 16.06.2020

Polizei ermittelt in Winterhude

Mann von Balkon gestürzt

In Winterhude ist am frühen Morgen ein Mann von einem Balkon gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll er alkoholisiert gewesen sein, hatte in drei Metern Höhe das Gleichgewicht verloren und war über das Geländer gestürzt. Der Aufprall des Mannes wurde offenbar durch dichtes Gebüsch abgefedert. Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten Rettungsdienst und Polizei. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.