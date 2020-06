Gesellschaft

12:12 Uhr | 16.06.2020

Zuschuss von bis zu 500 Euro

Staatliche Hilfe für Studierende

Ab heute sollen durch die Corona-Pandemie in finanzielle Not geratene Studierende staatliche Hilfe erhalten. Der Zuschuss von bis zu 500 Euro muss nicht zurückgezahlt werden und kann jeweils in den Monaten Juni, Juli und August online beim Studierendenwerk beantragt werden. Alle Studierenden an staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen sind antragsberechtigt. Die Auszahlungen werden voraussichtlich ab dem 25. Juni erfolgen. Laut Deutschem Studierendenwerk finanzieren sich etwa zwei Drittel der Studentinnen und Studenten ihr Studium mit einem Nebenjob. Diesen konnten viele von ihnen in den letzten Monaten nicht ausführen.