Verkehr

18:42 Uhr | 15.06.2020

So will der HVV Menschen in Bus und Bahn locken

"Eine Sorge weniger"

Langsam steigen die Zahlen der Fahrgäste in Bussen und Bahnen in Hamburg wieder. Doch die Auslastung erreicht bei weitem noch nicht die der Vor-Coronazeit. Die HVV-Kampagne “Eine Sorge weniger” soll das jetzt ändern. So soll es unter anderem in 1500 Bussen Trennscheiben zwischen Fahrern und Gästen geben. Außerdem will der HVV in diesem Jahr auf den Sommerfahrplan verzichten. Man rechne damit, dass viele Menschen in diesem Sommer in der Stadt bleiben werden.