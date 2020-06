Verkehr

18:20 Uhr | 15.06.2020

So bereitet sich der Airport auf mehr Fluggäste vor

Hygiene-Konzept soll für sicheres Reisen sorgen

Urlaub mit Sonne, Strand und Meer in Spanien, Italien oder Frankreich - lange war nicht klar, ob das in diesem Jahr überhaupt möglich sein würde. Heute hat die Bundesregierung die Reisewarnung für den Großteil der EU-Mitgliedstaaten, den Schengen-Raum und Großbritannien aufgehoben. In einigen Ländern wie zum Beispiel Spanien gilt allerdings noch eine Einreisebeschränkung. Der Mallorca-Urlaub kann für einige Reisende aber trotzdem stattfinden: Im Rahmen eines Pilotprojekts dürfen 11.000 Deutsche schon jetzt auf die Balearen fliegen - ein großangelegter Test. Der Flughafen Hamburg hat sich auf steigende Passagierzahlen in den kommenden Wochen vorbereitet.