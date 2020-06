Sport

15:32 Uhr | 15.06.2020

Rothosen haben Aufstieg wieder in eigener Hand

HSV empfängt Aufsteiger VfL Osnabrück

Für den Fußball-Zweitligisten HSV hätte der vergangene Spieltag kaum besser laufen können. Erst hatten sich die Rothosen am Freitag spät in der Partie einen knappen 1:0-Sieg gesichert, dann patzte auch noch der direkte Aufstiegskonkurrent VfB Stuttgart. Die Hamburger haben damit drei Spieltage vor Schluss wieder alles in eigener Hand. Der kommende Gegner VfL Osnabrück ist in dieser Saison aber als Favoritenschreck bekannt.