Stadtgespraech

13:46 Uhr | 15.06.2020

"Speedy Roll" setzte sich bei der Fachjury durch

Kinderspiel des Jahres gekürt

Kinderspiel des Jahres gekürt – der diesjährige Gewinner heißt „Speedy Roll“ von Urtis Salinskas. Das gab die Kinderspieljury am Montag bekannt. Bei dem Geschicklichkeitsspiel für Kinder ab vier Jahren rollt ein Igel in Form einer Filzkugel über das Spielfeld und muss dabei die mit Klett beschichtete Nahrung aufsammeln, um dem Fuchs zu entkommen. „Speedy Roll“ setzte sich bei der Fachjury aus Journalisten gegen mehr als 110 andere Kinderspiele durch. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die übliche Preisverleihungs-Zeremonie in Hamburg nicht wie gewohnt stattfinden. Der begehrte Kritiker-Preis wird bereits seit 2001 verliehen.