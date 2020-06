Stadtgespraech

11:59 Uhr | 15.06.2020

Außenschwimmbäder dürfen wieder öffnen

Ab heute weitere Corona-Lockerungen

Heute sind in Hamburg weitere Corona-Lockerungen in Kraft getreten. So dürfen unter anderem die Außenbereiche von Kombibädern wie Kaifu, Finkenwerder und Bondenwald wieder öffnen. Auch die Besuchseinschränkungen in Hamburger Pflegeheimen werden weiter gelockert. Bewohnerinnen und Bewohner dürfen nun statt einer Stunde pro Woche für drei Stunden Besuch empfangen. Ab Donnerstag wird zudem die Kita-Notbetreuung auf einen eingeschränkten Regelbetrieb für alle Kinder ausgeweitet. Aufgrund des anhaltend geringen Infektionsgeschehens hatte der Senat die Lockerungen am vergangenen Dienstag beschlossen.