11:59 Uhr | 15.06.2020

Aktivisten setzen Zeichen für mehr Klimaschutz

Demonstration vor NDR-Gebäude

Mit mehreren Aktionen wollen Aktivisten der Umweltbewegung Extinction Rebellion in dieser Woche deutschlandweit ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen. Wie ein Sprecher der Polizei Hamburg bestätigte, blockierten heute Morgen etwa 70 Demonstranten eine Zufahrt zum Gelände des NDR in Lokstedt. Hintergrund sei, laut der Umweltbewegung, dass Themen wie Erdüberhitzung und der ökologische Kollaps gemessen an ihrer Bedeutung in den Medien deutlich unterrepräsentiert seien. Da die Demonstration nicht angemeldet war, forderte die Polizei die Aktivisten auf, die Zufahrt zu räumen.