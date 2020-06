Gesellschaft

13:00 Uhr | 14.06.2020

Ab Montag treten sie in Kraft

Neue Corona-Lockerungen

Ab Montag treten in Hamburg weitere Corona-Lockerungen in Kraft. So dürfen unter anderem die Außenbereiche von Kombibädern wieder öffnen und auch die Besuchseinschränkungen in Hamburger Pflegeheimen werden weiter gelockert. Bisher durften Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen nur eine Stunde Besuch pro Woche empfangen, ab kommender Woche sind es drei Stunden. Das hat der Senat am vergangenen Dienstag aufgrund der anhaltend niedrigen Corona-Neuinfektionen beschlossen.