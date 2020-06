Gesellschaft

17:08 Uhr | 13.06.2020

Deutlich weniger Teilnehmer als erwartet

Demonstrationen in der Innenstadt

In der Hamburger Innenstadt haben auch an diesem Wochenende wieder Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Bei einer Kundgebung am Hauptbahnhof sind am Sonnabend laut Polizei rund 300 Menschen zusammengekommen. Das sind deutlich weniger als bei der Kundgebung am vergangenen Wochenende mit rund 14.000 Teilnehmern. Die Demonstrationen verliefen friedlich, immer wieder wurde auch bei Lautsprecherdurchsagen der Veranstalter auf die Corona-Sicherheitsabstände aufmerksam gemacht.