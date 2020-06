Gesellschaft

18:14 Uhr | 12.06.2020

Eingeschränktes Programm in Zeiten von Corona

Sommerferien rücken näher

In knapp zwei Wochen sind Sommerferien. Doch auch die langersehnte schulfreie Zeit muss in diesem Jahr meist anders genutzt werden als sonst. Zwar rücken Urlaube im europäischen Ausland und in Deutschland in greifbare Nähe, Gruppenreisen hingegen werden wohl erstmal nicht möglich sein. Und auch der Hamburger Ferienplan ist etwas abgespeckt.