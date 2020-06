Stadtgespraech

17:54 Uhr | 12.06.2020

Sondergenehmigung für bis zu 750 Teilnehmer

Mehrere angemeldete Demos am Wochenende

Für das anstehende Wochenende sind mehrere Versammlungen in der Hamburger Innenstadt angemeldet, das teilte die Hamburger Polizei heute mit. So wird es am Sonnabend zwischen 14-17 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofes zwei angemeldete Anti-Rassismus-Demonstrationen geben. Die Versammlungsbehörde erteilte hierfür eine Ausnahmegenehmigung und so seien für beide Veranstaltungen jeweils maximal 750 TeilnehmerInnen erlaubt. Die Polizei warnt davor, dass sich linksextremistische Organisationen unter die Teilnehmenden mischen könnten. Parallel dazu wird es im Bereich des Rödingsmarktes eine Kundgebung zum Thema Grundgesetz geben.