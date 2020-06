Stadtgespraech

17:52 Uhr | 12.06.2020

Besitzer fühlen sich von der Politik im Stich gelassen

Bars verhüllen aus Protest ihre Fassaden

Viele Barbetreiber in der Stadt kämpfen ums Überleben. Hygienevorschriften und Abstandsregeln stellen sie vor große Herausforderungen. Um auf ihre Situation aufmerksam zu machen, haben heute rund 30 Bars ihre Fassaden verhüllt. Bereits vor knapp zwei Wochen hatte sich das Barkombinat Hamburg gegründet. Eine Initiative, die sich mit einem offenen Brief mit Forderungen zur Rettung der Schankwirtschaften an den Senat gewandt hat. Laut Initiativenensprecher habe es darauf bisher aber noch keine Reaktion gegeben.