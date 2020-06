Kunst und Kultur

16:36 Uhr | 12.06.2020

In diesem Jahr digital

48h Wilhelmsburg Festival

Ab heute zeigt die Elbinsel Wilhelmsburg wieder was musikalisch in ihr steckt. Bereits zum 10. Mal findet an diesem Wochenende das 48 Stunden Wilhelmsburg Festival statt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr aber alles anders. Wir haben mit dem Mitinitiator Kai Sieverding gesprochen.