08:03 Uhr | 12.06.2020

Erster Dom mit Corona-Auflagen?

Westhagemann gibt Hoffnung auf Winterdom

Wirtschaftssenator Michael Westhagemann kann sich vorstellen, dass der Hamburger Winterdom in einer abgespeckten Variante wieder stattfinden kann. Dem Hamburger Abendblatt gegenüber äußerte er, dass ein entsprechendes Hygienekonzept und weiterhin niedrige Infektionszahlen dafür Voraussetzung wären. Eine Möglichkeit wäre demnach beispielsweise den Zugang auf das Heiligengeistfeld auf eine begrenzte Anzahl Personen zu limitieren und so den Dom im „Schichtbetrieb“ zu betreiben. Schaustellern soll unterdessen den Sommer über ermöglicht werden, beispielsweise an der Hafenpromenade ihre Buden zu betreiben. Wegen der Corona-Pandemie waren bereits der Frühjahrs- und der Sommerdom abgesagt worden.