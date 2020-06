Gesellschaft

15:17 Uhr | 11.06.2020

Sonderausstellung im Auswanderermuseum

"Fluchtursache Liebe"

Jedes Jahr im Juni beginnt überall auf der Welt und natürlich auch bei uns in Hamburg der Pride Month. In diesem Monat soll ein Zeichen für ein buntes Miteinander und gegen Homophobie gesetzt werden. Was hier offen gefeiert werden kann, ist in anderen Ländern der Welt streng verboten.Immer wieder flüchten daher Menschen, weil sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden.