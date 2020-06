Gesellschaft

14:15 Uhr | 11.06.2020

Trotz massiver Kritik

Rot-Grün mehrheitlich für Lernferien

Die Mehrheit der rot-grünen Abgeordneten in der Hamburgischen Bürgerschaft hat sich gestern für das Konzept der Lernferien ausgesprochen. Durch zusätzlichen Unterricht während der Sommerferien könne so der coronabedingte Lernausfall der vergangenen Monate kompensiert werden. Schulsenator Ties Rabe betonte, dass das Angebot auf freiwilliger Basis stattfinden solle, um Kinder mit Lern-Rückständen zu unterstützen. Zuvor hatte es massive Kritik an dem Konzept von Gewerkschaft und Schulleitungen gegeben.