14:05 Uhr | 11.06.2020

SPD und Grüne wollen Prüfungen veranlassen

Alternativen für Sternbrücke

Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen wollen Alternativpläne für den Neubau der Sternbrücke prüfen. Wie die Parteien bekannt gaben, wollen sie in der Bürgerschaftssitzung am 24. Juni veranlassen, neben dem Stabbogen-Entwurf der Deutschen Bahn auch weitere Alternativen vertieft prüfen zu lassen. Zuvor war dieser erste Entwurf stark kritisiert worden. Nun stünde auch eine Drei-Stützen-Variante für den Neubau der Brücke zur Diskussion. Dass die in die Jahre gekommene Sternbrücke jedoch neu gebaut werden müsse, war zuvor parteiübergreifend beschlossen worden.