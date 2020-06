Blaulicht

13:14 Uhr | 11.06.2020

Polizei sucht nach Zeugen

Elbgaustraße: Schüsse nach Streit

Am Bahnhof Elbhgaustraße sind gestern Abend gegen 22 Uhr zwei Männer durch Schüsse einer Gaswaffe verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine Gruppe von fünf bis sieben Tatverdächtigen mit den Geschädigten zunächst in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Zwei der Verdächtigen sollen anschließend die Opfer mit Glasflaschen attackiert und im Gesicht verletzt haben. Dann soll einer von ihnen mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe auf die beiden Geschädigten abgegeben haben. Während Passanten die Hamburger Polizei alarmierten, flüchteten die Tatverdächtigen, zwei von ihnen in einem weißen Smart. Die Verletzten wurden nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit Platzwunden und Hautreizungen ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Polizei fahndet derzeit nach der Gruppe der Tatverdächtigen und bittet um Zeugen. Es soll sich um Männer zwischen 20-25 Jahren mit südländischem Erscheinungsbild handeln. Hinweise nimmt die Polizei Dienststelle unter 040/4286-56789 entgegen.