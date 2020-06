Gesellschaft

18:29 Uhr | 10.06.2020

Was ist möglich?

Urlaub in Zeiten von Corona

Heute hat die Bundesregierung die Reisewarnung für mehr als 160 Nicht-EU-Länder bis Ende August verlängert. Eine Fernreise fällt in diesem Jahr also wohl flach, aber zumindest ein Sommerurlaub im europäischen Ausland scheint nicht mehr so abwegig zu sein. Denn bereits in der vergangenen Woche hat das Bundeskabinett beschlossen, die Reisewarnung ab dem 15.06.2020 für europäische Länder aufzuheben. Doch jeder der nun beginnt seinen Sommerurlaub zu planen, sollte trotzdem einige wichtige Regeln und Hinweise beachten. Wir haben bei der Verbraucherzentrale nachgefragt.