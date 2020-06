Politik

15:26 Uhr | 10.06.2020

Grote soll Neutralitätsgebot verletzt haben

AfD will Innensenator verklagen

Die Hamburger AfD-Fraktion will Innensenator Andy Grote verklagen. Grund hierfür sind die Äußerungen des SPD-Politikers über die Redebeiträge von AfD-Abgeordneten in der Bürgerschaft. Grote hat in der letzten Woche bei der Präsentation des Verfassungsschutzberichts vor Rechtsextremismus gewarnt und in diesem Zuge auch betont, dass der Ton der Hamburger AfD immer aggressiver werden würde. Aus Sicht der AfD habe Grote damit das Neutralitätsgebot verletzt. Die Innenbehörde wollte das heute nicht kommentieren. Sollte der Klage stattgegeben werden, muss Grote sich vor dem Hamburgischen Verfassungsgericht verantworten.