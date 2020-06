Gesellschaft

19:13 Uhr | 09.06.2020

Rund 14.000 Teilnehmer bei Protest am Sonnabend

Anti-Rassismus-Demo trotz Pandemie

Mehrere Wochen nach dem gewaltsamen Tod des dunkelhäutigen US-Amerikaners George Floyd durch einen Polizisten ist die weltweite Empörung über die rassistische Tat immer noch groß. Auch in Hamburg zieht es tausende Menschen auf die Straßen, um gegen Polizeigewalt und Rassismus zu protestieren. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist das Zusammenkommen so vieler Menschen allerdings problematisch.