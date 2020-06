Politik

17:50 Uhr | 09.06.2020

Kombi-Schwimmbäder öffnen, mehr Besuch in der Pflege

Senat beschließt weitere Lockerungen

Neben dem Demo-Geschehen am Wochenende hat der Senat heute auch über weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen beraten. Wie bereits seit gestern bekannt, werden Hamburgs Kitas ab dem 18.6 wieder in einen eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren. Außerdem dürfen ab dem 15.6 nun auch wieder die Außenbereiche von Kombibädern öffnen und Besuche in Hamburgs Pflegeheimen werden gelockert.