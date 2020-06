Wirtschaft

17:49 Uhr | 09.06.2020

Beratung für Bewerber, Anreize für Unternehmen

Maßnahmen-Paket für Berufsausbildungen

In der Landespressekonferenz ging es heute auch um das Thema Ausbildung und Corona. Denn die Pandemie wirkt sich auch massiv auf den Arbeitsmarkt aus. Und so haben junge Menschen in diesem Jahr große Schwierigkeiten einen freien Ausbildungsplatz zu finden. Hamburg hat nun ein umfassendes Maßnahmenpaket entwickelt, um Azubis in der Krise zu unterstützen.