Gesellschaft

16:42 Uhr | 09.06.2020

Schulsenator stellt Zeit nach Sommerferien in Aussicht

Rabe erwartet Rückkehr zum Regelunterricht

Hamburgs Grundschüler könnten nach den Sommerferien wieder in den Regelunterricht ohne Abstandsregeln zurückkehren. Das deutete Schulsenator Ties Rabe auf der heutigen Landespressekonferenz an. Der SPD-Politiker wolle bei einer Fachkonferenz mit Wissenschaftlern und anderen Bildungsministern am Donnerstag das Infektionsrisiko für Kinder und Jugendlichen evaluieren. Rabe rechne fest mit einer Wiedereinführung des Regelunterrichts für Grundschüler. Die Konferenz solle aber auch Aufschluss über das Vorgehen mit Schülern an weiterführenden Schulen geben.