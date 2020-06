Verkehr

07:54 Uhr | 09.06.2020

78 Straßen der Kategorie zwei

Umweltbehörde will Lärmschutz ausweiten

Die Hamburger Umweltbehörde will den Lärmschutz für Hamburgs Anwohner weiter ausweiten. Laut Hamburger Abendblatt betreffe das mindestens 78 Straßen der Kategorie zwei. Zu dieser Kategorie gehören Straßen mit einer Lärmbelastung von durchschnittlich 65 Dezibel am Tag und 55 Dezibel in der Nacht. Der neue rot-grüne Koalitionsvertrag biete nun die Grundlage für die Ausweitung des Lärmschutzes in der Hansestadt. Der Lärm könnte beispielsweise durch ein Tempo-30-Limit oder dem Bau von Schallschutzwänden erreicht werden. Bisher waren in Hamburg Lärmschutzmaßnahmen nur an Straßen mit einer durchschnittlichen Belastung von 70 Dezibel tagsüber und 60 Dezibel nachts geplant worden. Experten und der BUND kritisierten unterdessen, dass Hamburg beim Thema Lärmschutz im bundesweiten Vergleich hinten liege.