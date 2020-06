Gesellschaft

15:40 Uhr | 08.06.2020

Schafft das Konjunkturpaket neue Anreize?

Gesellschaftliche Folgen der Corona-Krise

Seit vergangener Woche steht das Konjunkturpaket der Bundesregierung. Mit insgesamt 130 Milliarden Euro soll Deutschland aus der Corona-Krise manövriert werden. Unter anderem wird die Mehrwertsteuer von Juli an bis Ende des Jahres von 19 auf 16 Prozent gesenkt. Und für Familien soll es einen Kinderbonus geben von einmalig 300 Euro pro Kind. Mit dem Konjunkturpaket will die Bundesregierung die Wirtschaft wieder ankurbeln und die Kaufkraft der Deutschen steigern. Doch ist das in so einer Krise überhaupt möglich? Wir haben mit dem Soziologen Sighard Neckel gesprochen.